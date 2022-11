A Torino un operaio di 41 anni è stato travolto e schiacciato da una catasta di tubi di metallo mente lavorava in un'azienda a La Loggia.

Incidente sul lavoro a Torino, morto operaio 41enne: travolto e schiacciato da tubi di metallo

Un altro terribile incidente nel lavoro è avvenuto questa mattina, lunedì 7 novembre, nel Torinese. Un operaio di 41 anni è stato travolto e schiacciato da un carico di tubi di metallo in un’azienda di La Loggia. A dare l’allarme sono stati i colleghi di lavoro dell’uomo, che hanno subito chiamato i soccorsi. Il 41enne purtroppo è morto sul colpo e per il momento la sua identità non è stata resa nota.

Tragedia nel magazzino della Alessio Tubi

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che stanno effettuando tutti gli accertamenti. La tragedia è avvenuta nel magazzino della Alessio Tubi. Secondo quanto riportato da Fanpage.it, l’autopsia sarà effettuata oggi. Si tratta del secondo incidente sul lavoro in poche ore. L’altro è avvenuto in provincia di Piacenza, dove un’operaia è morta schiacciata da un macchinario della vetreria per la quale lavorava.