Incidente sul lavoro a Velletri, 69enne morto schiacciato da un trattore

Incidente sul lavoro a Velletri: un uomo di 69 anni è stato travolto da un trattore. Un incidente simile nello stesso comune il venerdì precedente.

Nuovo incidente sul lavoro a Velletri, in provincia di Roma, nella tarda mattinata di lunedì 24 maggio: la vittima è deceduta schiacciata da un trattore. Si tratterebbe di un uomo di 69 anni, ma le sue generalità non sono ancora state rese note.

Incidente sul lavoro a Velletri, la dinamica

Intorno a mezzogiorno l’uomo si trovava alla guida del mezzo agricolo mentra lavorava su un terreno all’altezza di via di Acquavivola, al civico 13, nei pressi della caserma dei carabinieri intervenuti sul posto con il Nucleo Radiomobile e i militari della compagnia competente di zona. Per cause sconosciute e ancora in corso di accertamento, il trattore si è ribaltato e ha schiacciato la vittima.

Quando il Numero Unico delle Emergenze 112 ha ricevuto la richiesta per un soccorso immediato, dato che la persona coinvolta nell’incidente era priva di sensi, ha inviato il personale sanitario con un’eliambulanza.

Incidente sul lavoro a Velletri, necessario l’intervento dei vigili del fuoco

La segnalazione dell’incidente è giunta anche alla Sala Operativa del Comando provinciale di Roma. Per estrarre la vittima dai resti del trattore è stato infatti necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

I pompieri hanno utilizzato l’Autogrù AG/10 del distaccamento La Rustica. Una volta recuperato il corpo, si è scoperto che l’uomo purtroppo era già morto, probabilmente sul colpo o poco dopo, e non c’è stato nulla da fare per salvargli la vita, nonostanti i diversi tentativi per rianimarlo.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i carabinieri di competenza territoriale, che hanno effettuato i rilievi scientifici richiesti dalla situazione. Le forze dell’ordine hanno svolto gli accertamenti di rito e stanno indagando sul caso, al fine di ricostruire la dinamica dell’evento. Una volta terminate le verifiche, la salma è stata trasferita all’obitorio.

Incidente sul lavoro a Velletri, un incidente simile solo tre giorni prima

Un incidente simile, sempre nel comune di Velletri, si era verificato solo il pomeriggio del venerdì precedente a lunedì 24 maggio: un uomo di 80 anni era stato travolto da un trattore mentre tagliava l’erba in via Grotte dell’Oro. Il mezzo agricolo, una volta ribaltatosi, era finito in fosso, schiacciando la vittima.

