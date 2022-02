Incidente sul lavoro a Venezia, operaio 50enne cade dall’impalcatura e muore sul colpo

Tragico incidente sul lavoro a Venezia: un operaio di 50 anni è precipitato da un'impalcatura ed è morto sul colpo a causa dell'impatto.

Incidente sul lavoro in provincia di Venezia

Tragedia nel veneziano: un operaio di 50 anni è morto all’interno dell’azienda Ecoprogetto di Fusina, in seguito alla caduta da un’impalcatura.

Sul posto gli operatori sanitari del 118, che hanno solamente potuto constatare il decesso. L’uomo è infatti morto sul colpo. Inutili i tentativi di rianimazione. Presente anche la Polizia per fare luce sulla dinamica dell’incidente.

Il precedente nel veneziano

Seconda morte in due giorni nella provincia di Venezia: ieri – lunedì 31 gennaio – un altro operaio ha perso la vita sul posto di lavoro. In questo caso l’uomo è stato centrato da una pala meccanica in movimento, e le complicazioni subentrate dopo il ricovero hanno aggravato lo stato clinico portandolo successivamente alla morte. Lavorava per una ditta esterna alla Pilkington di Porto Marghera.

L’appello dei sindacati

Dopo due casi di risonanza mediatica così forte, anche i sindacati non sono potuti restare in silenzio, con l’ennesimo appello per garantire la sicurezza sul lavoro: