Incidente sul lavoro a Venezia, operaio travolto e ucciso da un furgone in retromarcia

Un operaio di 60 anni è stato travolto e ucciso da un furgone in retromarcia nel parcheggio di un’azienda di Mellaredo di Pianiga, in provincia di Venezia. L’incidente è avvenuto questa mattina, lunedì 17 ottobre, intorno alle 9.30, nell’azienda Marchioro. Il conducente del furgone non si è accorto della presenza del 60enne, dipendente di un’altra azienda, nascosto alla vista dal cassone del veicolo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i tecnici dello Spisal, Servizio prevenzione igiene sicurezza ambienti di lavoro dell’Ulss 3 Serenissima, con i carabinieri, nel tentativo di ricostruire la dinamica dell’incidente.

Secondo quanto riportato dal Venezia Today, la vittima si chiamava Paolo Barbato ed era di Padova. L’uomo era residente a Ponte San Nicola e lavorava per Identità srl, azienda di serigrafia. Il 60enne stava uscendo dal capannone della sua ditta e stava percorrendo un tratto a piedi, in un’area riservata a dipendenti e fornitori. L’uomo è stato travolto dal furgone guidato dall’operaio della Marchioro, che si è subito fermato a prestare soccorso.

I colleghi sono rimasti sconvolti, ma non è chiaro se al momento dell’incidente ci fossero testimoni. Le forze dell’ordine ascolteranno il conducente, sotto shock per quanto accaduto, e gli altri impiegati.