Incidente sul lavoro a Villanterio, due morti: indagato il proprietario dell’azienda

È indagato per omicidio colposo il titolare dell'azienda di Villanterio in cui due operai sono morti in un incidente sul lavoro avvenuto il 28 maggio.

Nuovi sviluppi nell’inchiesta sull’incidente sul lavoro avvenuto a Villanterio, in provincia di Pavia, lo scorso 28 maggio, nel quale due operai dell’azienda Digima sono morti dopo essere stati investiti da dai vapori tossici. Nelle ultime ore il titolare dell’azienda di lavorazione di scarti animali è stato infatti indagato per omicidio colposo.

L’uomo è stato interrogato fino alla tarda serata di sabato al fine di ricostruire cosa possa essere andato storto all’interno dell’azienda da condurre alla morte i due operai. Tra le ipotesi un mancato rispetto delle norme di sicurezza, con annesso mancato utilizzo delle maschere anti gas.