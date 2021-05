Due operai sono morti in un incidente sul lavoro a Villanterio, in provincia di Pavia, dopo essere stati investiti da dei vapori contenenti ammoniaca.

Tragedia a Villanterio, in provincia di Pavia, dove nella giornata del 28 maggio due operai di un’azienda alimentare sono morti in un incidente sul lavoro dopo essere stati investiti da dei vapori contenenti ammoniaca. I vapori sarebbero fuoriusciti a seguito della rottura di una tubatura, anche se per il momento non è ancora chiara l’esatta dinamica dell’incidente avvenuto presso la Digima, azienda che si occupa della lavorazione di sottoprodotti della macellazione.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori sanitari.

🔴 Villanterio (PV), incidente sul lavoro alle 12 in un’azienda che lavora alimentari, dopo la rottura di una tubazione di vapore: deceduti due operai. #Vigilidelfuoco al lavoro con il nucleo #NBCR per mettere in sicurezza l’area [14:30 #28maggio] pic.twitter.com/33nfo4DdKN — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) May 28, 2021

Incidente sul lavoro a Villanterio, morti due operai

L’incidente è avvenuto intorno alle ore 12:30 e avrebbe coinvolto soltanto due operai: uno di 50 anni e un altro di cui non sono ancora state rese note le generalità.

A causa della rottura di una tubatura, i due uomini sarebbero stati investiti da un getto di vapore contenente ammoniaca che non gli avrebbe lasciato scampo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e gli uomini dei vigili del fuoco appartenenti al Nucleo Nbcr (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico).

L’accaduto è stato ripreso anche dai canali social dei vigili del fuoco nazionali, che hanno riportato: “Incidente sul lavoro alle 12 in un’azienda che lavora alimentari, dopo la rottura di una tubazione di vapore: deceduti due operai.

Vigili del fuoco al lavoro con il nucleo NBCR per mettere in sicurezza l’area”.