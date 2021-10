Incidente sul lavoro ad Alessandria: operaio 54enne morto precipitando da una passerella

Terribile incidente sul lavoro ad Alessandria. Un operaio di 54 anni è precipitato da una passerella ed è morto.

Terribile incidente sul lavoro ad Alessandria. Un operaio di 54 anni è precipitato da una passerella ed è morto. L’incidente è avvenuto in un’azienda che produce compensati e pannelli di legno.

Ad Alessandria un operaio di 54 anni è morto in fabbrica dopo essere caduto da una passerella. Ha battuto violentemente la testa al suolo. La tragedia è avvenuta nella mattinata di oggi, mercoledì 13 ottobre. Il lavoratore è stato trovato morto all’interno dell’azienda in cui lavorava. L’incidente è avvenuto nei locali dell’Ibl, azienda che produce compensati e pannelli in legno a Coniolo Monferrato. La vittima è un uomo di 54 anni originario di Vercelli, che lavorava come dipendente e si occupava di trinciaggio del legno.

Incidente sul lavoro ad Alessandria: lo hanno trovato i colleghi

Sono stati i suoi colleghi a trovare l’operaio morto, ma nessuno ha assistito alla caduta. Il lavoratore aveva fatto il turno di notte e stava effettuando un controllo su una passerella. L’uomo a fine turno è salito sulla passerella a circa tre metri di altezza per la manutenzione degli impianti, quando è accaduto l’incidente. Il 54enne è precipitato, battendo violentemente la testa e rimanendo esamine.

I colleghi hanno chiamato il 118 ma purtroppo i soccorsi sono stati del tutto inutili. Quando sono arrivati i sanitari l’uomo era ancora vivo ma in condizioni disperate. I medici hanno provato a rianimarlo ma non sono riusciti a salvarlo.

Incidente sul lavoro ad Alessandria: le indagini

Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i carabinieri e gli ispettori del lavoro dello Spresal, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare eventuali mancanze in tema di sicurezza sul lavoro.

Dovranno accertare se l’operaio abbia avuto un malore o se sia scivolato dalla passerella. I risultati dell’autopsia daranno maggiori informazioni, così come l’analisi dei video delle telecamere di sorveglianza. Il sindacato Feneal Uil ha annunciato uno sciopero di un’ora.