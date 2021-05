Incidente sul lavoro alla raffineria di Busalla: un operaio, travolto dal bitume caldo, è ora ricoverato in gravi condizioni al centro grandi ustionati.

È stato travolto da una colata di bitume caldo l’operaio della Iplom, la raffineria di Busalla, in provincia di Genova.

L’uomo è finito in ospedale al centro grandi ustionati Villa Scassi di Sampierdarena a causa delle gravi ustioni riportate durante l’incidente, che sarebbe il quinto in solo una settimana, nel Genovese.

È ricoverato in gravi condizioni al centro grandi ustionati dell’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena l’operaio rimasto ferito durante il proprio turno di lavoro alla raffineria Iplom, di Busalla, in provincia di Genova.

Il cinquantenne è stato travolto da una colata di bitume caldo che gli ha provocato gravi ustioni a piedi, mani e braccia.

Incidente sul lavoro alla raffineria di Busalla: la dinamica

L’incidente è avvenuto nella mattinata di martedì 25 maggio. Immediatamente è stato lanciato l’allarme dai colleghi presenti nella raffineria. Sul posto sono subito giunti i soccorritori del 118 insieme ai vigili del fuoco: è stato proprio l’elicottero di questi ultimi a trasportare l’uomo in ospedale in codice rosso (dove si trova tutt’ora ricoverato in gravi condizioni a causa delle ustioni riportate).

Secondo quanto emerso, l’operaio non sarebbe comunque in pericolo di vita.

Al lavoro gli ispettori della Asl 3

Nella raffineria in questione sono giunti anche anche gli ispettori della Asl 3, i quali hanno sequestrato il braccio di carico e la cisterna oltre ai dispositivi di protezione dell’operaio rimasto ustionato: i loro rilievi saranno fondamentali alla ricostruzione dell’incidente, sul quale sta indagando la procura.

Nella raffineria, ennesimo incidente sul lavoro nel genovese

Quello accaduto alla raffineria di Busalla non è che il quinto incidente sul lavoro verificatosi in provincia di Genova nell’arco di sette giorni. Tra quelli registrati nel resto della settimana, uno si è verificato al porto di Genova, dove un lavoratore è stato investito da un mezzo. Poi, sempre nella stessa città, un operaio è stato travolto da una rete metallica, mentre gli altri due incidenti sono stati registrati a Cogoleto e a Sestri Levante.