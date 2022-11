Incidente sul lavoro, braccio incastrato nell'impastatrice: pizzaiolo rischia l'amputazione

Incidente sul lavoro in provincia di Mantova e braccio incastrato nell’impastatrice: un pizzaiolo 55enne rischia l’amputazione. Le urla dell’uomo con l’arto intrappolato hanno allertato i colleghi che hanno fatto arrivare l’eliambulanza di Brescia. L’incidente si è verificato nella serata di ieri, domenica 14 novembre, in un locale di Suzzara.

Braccio del pizzaiolo incastrato nell’impastatrice

I media spiegano che dopo il terribile sinistro l’uomo è stato poi trasferito d’urgenza al policlinico, dove è già stato operato. Le ultime informazioni dicono che le sue condizioni sono gravi anche se sono attesi i bollettini della giornata di oggi. L’allarme è scattato alle 19.30 quando i colleghi hanno allertato il 112. A quel punto la centrale operativa ha immediatamente inviato sul posto un’automedica e un’ambulanza della Croce rossa.

Vittima liberata, sedata ed elitrasportata

Con loro, per la terribile incombenza di liberare il corpo dell’uomo dalla morsa dell’impastatrice, anche i vigili del fuoco di Mantova giunti con una squadra. Liberato e sedato il 55enne è stato trasferito d’urgenza in ospedale in elicottero. I medici sino sono riservati la prognosi mentre sul posto sono scattate le indagini del personale Psal di Ats. Con essi, che sul caso di specie hanno mansioni di Pg, anche i carabinieri di Gonzaga.