Incidente sul lavoro in Umbria: uomo morto mentre puliva un vetro

Incidente sul lavoro in Umbria: uomo morto mentre puliva un vetro

Incidente sul lavoro in Umbria: uomo morto mentre puliva un vetro

Roberto Raspati, chi era la vittima dell'incidente sul lavoro in Umbria

Un altro incidente sul lavoro, questa volta in Umbria.

È morto lunedì mattina, nei pressi di San Mariano di Corciano, in provincia di Perugia. È morto mentre stava pulendo un semplice vetro.

Chi è l’uomo morto nell’incidente sul lavoro in Umbria

Non si hanno ulteriori informazioni sulla sua vita di Roberto Raspati. Si sa solo che era di Monte del Lago, una piccola frazione nel comune di Magione, sempre in provincia di Perugia. Addetto alla pulizia da oltre dieci anni per l’azienda SP Service, avrebbe compiuto a febbraio 57 anni.

Con la sua morte improvvisa a causa di questo incidente sul lavoro, Roberto lascia la moglie e il figlio.

Com’è avvenuto l’incidente

Secondo la ricostruzione di Polizia, 118 e vigili del fuoco, Roberto Raspati sarebbe morto nel pieno della sua mansione di addetto alle pulizie, mentre stava pulendo il vetro di una finestra al secondo piano di un palazzo a San Mariano di Corciano.

Anche se i soccorsi sono giunti il più velocemente possibile, per Roberto non c’era più nulla da fare.

Il quinto incidente sul lavoro da inizio anno

Con Roberto Raspati la conta delle vittime di incidenti sul lavoro da inizio anno ha già raggiunto quota 5, senza contare che nel 2002 sono stati registrate oltre un migliaio di morti sul lavoro.

Tutt’ora sono in corso ulteriori accertamenti per comprendere al meglio come sia effettivamente avvenuto il decesso di Roberto Raspati.