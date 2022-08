Un operaio di 60 anni è morto folgorato mentre eseguiva un intervento di riparazione su un palo della corrente.

Un operaio sessantenne di Militello Val di Catania, ha perso la vita folgorato a Caltagirone, mentre eseguiva un intervento di riparazione su un palo della corrente.

Incidente sul lavoro nel Catanese: operaio 60enne muore folgorato

Ennesima tragedia sul lavoro, nel Catanese. Un operaio di 60 anni di Militello Val di Catania, ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato a Caltagirone nella serata di ieri, venerdì 12 agosto. L’uomo stava eseguendo un intervento di riparazione su un palo della corrente di una linea di media tensione. Lo hanno reso noto Filctem Cgil, Flaei Cisl e Uiltec Uil siciliane, in un comunicato stampa in cui hanno espresso tutto il loro cordoglio.

Il cordoglio delle organizzazioni sindacali

“In attesa che la magistratura accerti le dinamiche di questo ennesimo incidente sul lavoro, ci stringiamo ai familiari per la grave perdita del congiunto. Non ci sono parole che possano esprimere il dolore e la costernazione per morti assurde che possono e devono essere evitate” hanno scritto le organizzazioni sindacali nel loro comunicato. Si tratta dell’ennesimo decesso sul lavoro.