Incidente sul lavoro nel Petrolchimico di Siracusa: operaio cade da ponteggio e resta ferito

Un nuovo incidente sul lavoro si è consumato nel Petrolchimico di Siracusa nella giornata di venerdì 27 maggio 2022, il protagonista è un operaio addetto alla verniciatura, che mentre stava svolgendo la sua attività su un serbatoio è caduto dal ponteggio ed è rimasto ferito.

L’intervento dei soccorritori e il trasferimento dell’operaio in ospedale

Tempestivo è stato l’intervento dei soccorritori sul luogo dell’incidente, per l’operaio che è caduto dal ponteggio è stato disposto il trasferimento presso l’Ospedale Umberto I di Siracusa, qui è stato sottoposto ai dovuti accertamenti e poi è stato dimesso.

Fortunatamente nulla di grave, l’uomo se l’è cavata con una frattura alla clavicola e un lieve trauma cranico, ma l’episodio non è passato in sordina e ha nuovamente acceso i riflettori sul problema degli incidenti sul lavoro.

Preoccupazione in merito all’accaduto è stata espressa dai segretari provinciali di Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm Uil, ossia Angelo Sardella, Antonio Recano e Giorgio Miozzi, che hanno rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Questo ennesimo incidente mette in evidenza quanto sia necessario mettere in atto misure straordinarie di prevenzione e verifica e fermare la preoccupante sequenza di incidenti e mancati incidenti che stanno caratterizzando in queste settimane il Petrolchimico Siracusano e che evidenziano ancora una volta la necessità di affrontare il tema della sicurezza”.