Incidente sul lavoro, operaio muore folgorato

Operaio 58enne muore folgorato in provincia di Bari. È il terzo caso di morte sul lavoro in pochi giorni

Ennesima tragedia sul lavoro in un Paese, l’Italia, in cui il fenomeno delle morti sul posto di lavoro non accenna ad arrestarsi. Questa volta è accaduto a Casamassima a Capurso, in provincia di Bari, dove un operaio è morto folgorato.

La vittima era un operaio di 58 anni che si stava occupando di ristrutturazioni nella zona industriale nel comune barese. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe entrato in una cabina elettrica dell’alta tensione, dove sarebbe rimasto folgorato, perdendo la vita.

A segnalare il fatto ai carabinieri di Capurso, oltre che al personale Spesal, è stato un altro operaio che si trovava sul posto. Al momento sono state avviare le indagini per far luce sulla vicenda e scoprire eventuali responsabilità.

La tragedia è stata commentata così dai segretari generali di Cgil Bari Gigia Bucci, Cisl Bari Giuseppe Boccuzzi e Uil Puglia, coordinamento di Bari, Stefania Verna: “È la terza persona che nel giro di pochi giorni esce di casa per andare al lavoro e non torna più“.

“Siamo stanchi – aggiungono – di dover commentare questi episodi drammatici alla stregua di notizie all’ordine del giorno. Prevenzione e vigilanza sono state derubricate. E questo è quello che accade quando non si mettono in atto azioni e interventi necessari a vigilare, a fare prevenzione, a tutelare il lavoro di ogni singolo individuo. Questa strage va fermata“.

Per mercoledì mattina alle 9:15 è previsto un flash mob davanti alla Prefettura del capoluogo pugliese.