Incidente sul lavoro: operaio schiacciato tra due camion nella sede di Pioltello dell'Esselunga

Nella giornata di oggi, 28 aprile, un operaio di 48 anni è deceduto a causa di un tremendo incidente sul lavoro avvenuto nel centro direzionale per il Nord Italia dell’Esselunga a Pioltello, Milano.

Operaio morto nella sede dell’Esselunga

Stefano Sainaghi, l’operaio 48enne deceduto questa mattina, stava caricando un camion intorno alle nove quando il mezzo ha iniziato a muoversi ed è rimasto incastrato tra due autocarri.

L’uomo era nella sede amministrativa dell’Esselunga in via Giambologna 1, dove si trovano il deposito, la piattaforma e gli uffici.

Leggi anche Infortuni: Esselunga, ‘profondo cordoglio per drammatico incidente Pioltello’

Non erano stati inseriti i blocchi alle ruote

Da quanto si apprende, l’uomo avrebbe parcheggiato il mezzo, ma non avrebbe inserito i blocchi alle ruote. Il mezzo si è mosso e nel tentativo di fermarlo l’operaio è rimasto schiacciato.

I soccorritori non hanno potuto fare niente se non accertare la morte del 48enne a causa dei gravi traumi riportati nell’incidente.

Stefano era dipendente di un’azienda esterna. L’uomo era originario del Vicentino e viveva in provincia di Novara.

Il cordoglio della società

In una nota dell’azienda si legge: “Esselunga esprime profondo cordoglio per il drammatico incidente che ha portato alla scomparsa di un dipendente della società Italtrans, verificatosi nel centro distributivo di Limito di Pioltello“. La nota prosegue: “Esselunga costernata per la terribile disgrazia è vicina alla famiglia. Gli enti competenti, con i quali l’azienda sta collaborando, stanno chiarendo le dinamiche dell’accaduto“.

Ti potrebbe interessare Bari, Fabio Buonsante muore a 22 anni dopo un incidente con la moto