Incidente sul Lungotevere, auto sbanda e finisce contro un palo: un morto e tre feriti

Tragedia a Roma, dove nella mattinata di giovedì 30 settembre 2021 ha avuto luogo un incidente stradale sul Lungotevere Aventino in cui ha perso la vita un ragazzo di 22 anni. Altri tre coetanei che viaggiavano con lui sono rimasti gravemente feriti.

Incidente sul Lungotevere

I fatti hanno avuto luogo intorno alle 4 all’altezza del Ponte Palatino. Secondo le prime ricostruzioni quattro ragazzi di 22, 24, 25 e 26 anni erano a bordo di una Mercedes classe B quando, per cause ancora da accertare, il conducente della vettura ha perso il controllo del veicolo sbandando e finendo contro un palo della luce.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, hanno dovuto constatare il decesso del 22enne.

Troppo gravi infatti le ferite riportate durante l’impatto che hanno vanificato ogni tentativo di rianimazione e si sono rivelate fatali. Hanno poi trasportato i tre amici in codice rosso all’ospedale San Giovanni, all’ospedale San Camillo e al Santo Spirito. Ancora non è stato reso noto chi dei quattro fosse al volante.

Incidente sul Lungotevere: indagini in corso

Presenti sul posto anche le pattuglie del I Gruppo Trevi che hanno isolato l’area dell’incidente ed effettuato i rilievi di rito che permetteranno di accertare la dinamica dell’accaduto.

La circolazione è stata interrotta tra Via di Santa Maria in Cosmedin e Ponte Palatino, con ripercussioni e rallentamenti sul primo tratto del Lungotevere, via Marmorata, Ponte Sublicio e vie limitrofe.