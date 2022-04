Incidente sul raccordo della A14, è morta la 92enne ferita nello scontro

Non ce l'ha fatta l'anziana estratta viva dai Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno dopo il terribile incidente sul raccordo stradale della A14

Brutte notizie sul fronte dell’incidente sul raccordo della A14 di ieri, 24 aprile, è morta la 92enne ferita nello scontro: i media informano che la donna è spirata in serata dopo che in un primo momento le sue condizioni erano sembrate stabili.

Il sinistro si era verificato intorno a mezzogiorno sulla cosiddetta “superstrada Ascoli mare”, vale a dire il raccordo autostradale della A14.

Incidente sul raccordo della A14

Per la precisione l’evento si è verificato all’altezza dello svincolo di Maltignano. A scontrarsi erano state due autovetture ed a rimanere coinvolte erano state quattro persone. Da quell’impatto ed incastro di lamiere sulle cui dinamiche hanno operato per ore gli agenti della polizia i soccorritori erano riusciti a tirar via quattro persone.

Il personale del 118 era intervenuto con celerità e solerzia e la pattuglia della sottosezione Autostrade della Polizia Stradale non erano state da meno.

I soccorsi e il decesso dell’anziana

Dei quattro feriti estratti dagli uomini del 115 di Ascoli Piceno la 92enne, anche per ovvie questioni di anagrafe, era stata quella indirizzata in ospedale con un triage più delicato, tuttavia nelle ore del primo pomeriggio le sue condizioni sembravano stabili.

Purtroppo la situazione è precipitata in breve tempo e la donna è spirata.