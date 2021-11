Incidente sul raccordo Perugia Bettolle, scontro tra due auto: morto un uomo di 37 anni

Un uomo di 37 anni è morto a causa di un incidente stradale avvenuto lungo il raccordo autostradale Perugia Bettolle: indagini in corso.

Tragedia lungo il raccordo autostradale Perugia Bettolle, dove nella serata di domenica 21 novembre 2021 si è verificato un incidente stradale in cui ha perso la vita un uomo di 37 anni. Due auto si sono scontrate e per lui non c’è stato nulla da fare.

Incidente sul raccordo Perugia Bettolle

I fatti hanno avuto luogo intorno alle 21:30 dopo l’uscita Magione in direzione Siena. Secondo le prime ricostruzione due vetture, per cause ancora da accertare e secondo dinamiche in via di accertamento, sono rimaste coinvolte in uno schianto.

Immediata la chiamata ai Vigili del Fuoco della centrale di Perugia e ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, hanno dovuto constatare il decesso di un uomo.

Troppo gravi per lui le ferite riportate durante l’impatto, che si sono rivelate fatali e hanno vanificato ogni tentativo di rianimazione. Un altro che viaggiava sulla stessa auto è invece rimasto ferito e trasportato dai soccorsi all’ospedale Santa Maria della Misericordia.

Incidente sul raccordo Perugia Bettolle: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche le forze dell’ordine che, dopo aver isolato l’area interessata bloccandola al traffico, hanno eseguito i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

A loro spetterà infatti il compito di fare luce sul sinistro e accertare eventuali responsabilità.