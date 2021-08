Incidente sul Raccordo Sicignano-Potenza, ragazzo muore dopo 4 giorni in ospedale

Un uomo di 34 anni è morto a causa di un incidente stradale avvenuto sul Raccordo Sicignano-Potenza: la vittima è spirata dopo alcuni giorni di ricovero.

L’incidente accaduto sul Raccordo Sicignano-Potenza martedì 3 agosto 2021 è costato la vita a un ragazzo. Il giovane era rimasto gravemente ferito e alla fine non ce l’ha fatta.

Incidente sul Raccordo Sicignano-Potenza

L’episodio si è verificato in prossimità dell’uscita di Potenza Centro.

Il giovane era a bordo di una Volkswagen Passat e si è scontrato con una Renault Captur e un mezzo della polizia. Sul luogo dell’incidente è giunto il personale sanitario che ha riscontrato alla vittima numerose ferite e ha trasferito il giovane in prognosi riservata. Dopo alcuni giorni di ricovero il 34enne è spirato in ospedale. La notizia ha inevitabilmente scosso la città di Potenza: il ragazzo era molto conosciuto nella zona.

Incidente sul Raccordo Sicignano-Potenza, cosa è accaduto

La vittima dell’incidente è Danilo Pietrafesa che aveva 34 anni. Il sinistro mortale è accaduto sul raccordo autostradale che collega Sicignano e Potenza direzione Salerno. La Passat guidata da Danilo, come riporta l’ufficio stampa della Basilicata, avrebbe colpito un automezzo. I vigili del fuoco giunti sul posto hanno estratto il ferito dalle lamiere. L’uomo è stato trasferito in ospedale con un’ambulanza. La situazione era grave sin da subito, dopo qualche giorno è arrivato il decesso.

Incidente sul Raccordo Sicignano-Potenza, altri sinistri

