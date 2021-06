Incidente sul set per Harrison Ford durante le riprese di Indiana Jones V: non è stata resa nota la gravità ma il registra assicura: gireremo altre scene

Incidente sul set per Harrison Ford durante le riprese del quinto film della saga di Indiana Jones: il 78enne attore interprete di uno dei personaggi più iconici del cinema si sarebbe ferito alla spalla nel corso delle prove per una scena di combattimento.

La notizia è rimbalzata sui media di tutto il mondo, non solo perché l’entità dell’incidente occorso a Ford non è stata divulgata e all’inizio non alludeva nanche alla spalla, ma soprattutto perché a dispetto di una carriera cinematografica vaeriegatissima Harrison Ford è e resterà l’archeologo avventuriero “di libro e di frusta” che ha conquistato tre generazioni di cinefili.

Incidente sul set per Harrison Ford: come sarà il nuovo film di Indiana Jones

Il Capitolo numero cinque della saga iniziata con il devastante I Predatori dell’Arca Perduta porta ancora il marchio di fabbrica ed eccellenza di Steven Spielberg, che però in questa versione 2021/2022 della storia figura nelle “sole” vesti di produttore e non dietro la macchina da presa. La notizia dell’incidente a Ford è stata lanciata dal sito specializzato Deadline Hollywood, che ha ripreso anche una successiva dichiarazione della Disney.

Incidente sul set per Harrison Ford: la decisione del regista dopo l’imprevisto

In essa il regista James Mangold spiega che le scene di contorno a Ford continueranno “ad essere girate mentre verrà valutato il trattamento appropriato per l’attore. Il programma delle riprese verrà riconfigurato secondo necessità nelle prossime settimane”. Disney e Lucasfilm hanno in cantiere l’uscita del film per il 29 luglio del 2022. Le riprese erano iniziate dal canto loro proprio questo mese nel Regno Unito, con alcuni interni fondamentali.

Incidente sul set per Harrison Ford: chi recita con lui e quando uscirà il film

E sono riprese in cui al fianco di Ford compariranno attori come Phoebe Waller Bridge, Mads Mikkelsen, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson e Thomas Kretschmann. Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel invece affiancheranno Spielberg alla produzione, mentre tema iconico e colonna sonora saranno come smepre a cura del veterano John Williams. Harrison Ford non è nuovo ad incidenti sul set: nel giugno del 2914 si era rotto una gamba mentre girava sul set all’interno dell’astronave Millennium Falcon mentre interpretava il ruolo di Han Solo in “Star Wars: Il risveglio della forza”.