Incidente sull’A1 a Valmontone: 4 feriti, 5 veicoli coinvolti e 3 km di coda

A Valmontone c'è stato un brutto incidente con 5 veicoli coinvolti. 4 persone sono rimaste ferite e si sono formati 3 km di coda.

Un altro brutto incidente è avvenuto questa mattina, mercoledì 21 aprile, tra Valmontone e il bivio don la diramazione Roma Sud dell’Autostrada A1 Milano-Roma-Napoli. Si tratta di un tamponamento che ha coinvolto due auto, due furgoni e un mezzo pesante.

Incidente sull’A1 a Valmontone

Due furgoni, due automobili e un mezzo pesante sono rimasti coinvolti in un tamponamento. Quattro persone sono rimaste ferite, ma per il momento non è dato sapere se le loro condizioni sono gravi. Il tratto di strada interessato è stato momentaneamente chiuso per permettere l’arrivo dei soccorsi e per rimuovere i veicoli sulla carreggiata. Sul luogo dello scontro, avvenuto al chilometro 582, sono arrivati i sanitari del 118, i vigili del fuoco, la polizia stradale e i tecnici della Direzione quinto tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia.

Sul posto sono state inviate due eliambulanze per soccorrere le quattro persone ferite. Le forze dell’ordine sono al lavoro per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Autostrade per l’Italia consiglia agli automobilisti diretti a Roma di uscire a Valmontone o a Colleferro per poi rientrare in diramazione Roma Sud a San Cesareo per raggiungere Roma o riprendere l’Autostrada A1 verso Firenze.

Astral Infomobilità ha comunicato che il traffico è bloccato per più di 3 km sull’Autostrada A1 Roma-Napoli tra Valmontone e Diramazione Roma Sud verso Roma per via di questo incidente avvenuto al km 582, in cui sono rimaste coinvolte due auto, due furgoni e un mezzo pesante. La situazione in questo momento è di forte disagio, ma stanno lavorando per riuscire a ripristinare la viabilità il prima possibile, per consentire di smalitre la coda e di permettere alle persone di poter procedere in quella direzione.