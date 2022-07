Incidente sull’A1: auto si schianta a tutta velocità contro la volante della Polizia

Doppio incidente sull’A1 con un'auto che ignora l'alt e si schianta a tutta velocità contro una volante della Polizia impegnata nel primo sinistro

Rocambolesco incidente sull’A1 con un’auto che ignora l’alt degli agenti e si schianta a tutta velocità contro la volante della Polizia. I media spiegano che lo scontro con la vettura lanciata è avvenuto lungo il tratto parmense dell’autostrada in direzione Milano.

Ad avere la peggio la vettura della polizia stradale, sottosezione Autostrade che è stata centrata in pieno da un automobilista che non si è fermato allo stop.

Auto si schianta contro la volante

Ci sono filmati che circolano in rete e che fanno vedere con molta chiarezza il “botto” avvenuto all’altezza dello svincolo tra l’A1 e l’A15 Parma-La Spezia e Fiorenzuola in direzione Milano. Tutto è accaduto in pochi secondi: gli agenti dell’equipaggio in servizio stavano regolando la viabilità a seguito di un incidente che aveva coinvolto un tir all’altezza del chilometro 90 in direzione Nord.

Ad un certo punto una Volvo station wagon non ha visto la volante e giusto poco dopo che gli agenti riuscissero a scappare si è schiantata contro la vettura del 113.

Agenti dell’equipaggio salvi per miracolo

Il filmato è molto eloquente in ordine a quella vera e propria tragedia sfiorata. Il traffico è stato dirottato lungo la via Emilia e ci sono stati disagi durati ore. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco, una del comando di Parma e due del comando di Piacenza, che hanno prestato soccorso all’autista del mezzo pesante coinvolto nel primo incidente.

Il tratto della A1 Milano-Napoli compreso tra il bivio A1/A15 Parma-La Spezia e Fiorenzuola in direzione Milano è stato poi riaperto in tarda mattinata.