Incidente sull’A1, scontro tra auto e tir: due morti e diversi feriti

Tremendo impatto fra Toscana ed Umbria lungo la Milano-Napoli, incidente sull’A1 con uno scontro tra auto e tir: due morti e diversi feriti

Un terribile incidente stradale si è verificato oggi, venerdì 17 giugno, sull’A1 con uno scontro a catena fra tra auto e tir: ci sarebbero due morti e diversi feriti: sangue sulla Milano Napoli tra Fabro e Chiusi con almeno tre mezzi pesanti coinvolti ed altrettante vetture.

Si trattarebbe dunque di un bilancio davvero pesante, quello del tremendo sinistro che si è verificato sull’Autosole, tra Umbria e Toscana. Finra sono stati censiti due morti in quel sinistro avvenuto sulla carreggiata nord dell’Autosole tra Fabro e Chiusi, tratto questo che risulta ancora chiuso al traffico.

Scontro tra auto e tir: due morti ed otto feriti

Secondo i media che stanno trattando la notizia nell’incidente mortale fra le due regioni del centro Italia sono rimasti coinvolti tre mezzi pesanti e tre auto.

E il numero dei feriti sarebbe altrettanto drammatico e rilevante: i media parlano di sette o addirittura otto feriti. Sul posto sono intervenute diverse unità del 118 e numerose pattuglia della polizia stradale, sottosezione Autostrade, del tronco di riferimento.

Vigili del fuoco in azione sulle lamiere

Sul luogo dell’incidente e sulla scorta delle necessità di estrarre i feriti dalle lamiera, anche squadre dei vigili del fuoco di Orvieto, dei comandi del 115 di Siena e di Perugia.

Secondo quanto si apprende quattro feriti sarebbero stati estratti dai veicoli e stabilizzati dagli operatori del pronto intervento. Nel tratto interessato, il traffico è bloccato. Si segnalano inoltre oltre tre chilometri di coda in direzione Firenze. Autostrade per l’Italia consiglia “Per gli utenti diretti verso Firenze dopo l’uscita obbligatoria a Fabro, viene consigliato di rientrare in autostrada a Chiusi dopo aver percorso la viabilità ordinaria”.