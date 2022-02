Incidente sull’A1: un camion salta la corsia, cinque mezzi coinvolti

Incidente sull'A1, un camion salta la corsia. In tutto sono cinque i mezzi coinvolti, traffico bloccato in entrambe le direzioni e quattro feriti.

Incidente sull’A1 dopo Firenze Sud, nel tratto tra questa zona e Incisa. Un camion ha sbandato ed è saltato nella corsia di marcia opposta, coinvolti cinque veicoli in totale.

Incidente sull’A1, camion salta la corsia

Lo sbando del camion ha fatto sì che il mezzo pesante distruggesse il new jersey, finendo nella corsia adiacente.

Quattro auto coinvolte nel drammatico incidente, immediato l’allarme ai soccorsi da parte degli automobilisti di passaggio nella zona.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e il 118. Il camion, a seguito dell’impatto violento, si è rovesciato e distrutto. Anche una delle auto coinvolte nell’incidente si è rovesciata, sono quattro i feriti riportati da Autostrade per l’Italia, tutti fortunatamente lievi.

A1, grosso incidente: traffico bloccato

Il camion stava procedendo in direzione Roma quando ha sbandato, finendo nella corsia Nord. Per questo motivo il traffico è bloccato in entrambe le direzioni, pesanti rallentamenti dovuti al lavoro dei Vigili del Fuoco impegnati a estrarre dalle lamiere il camionista.

Il servizio regionale del traffico toscano ha segnalato 10 chilometri di coda in direzione Bologna e 3 in direzione Roma ma c’è da aspettarsi che la situazione peggiori.

Incidente sull’A1, i percorsi alternativi per evitarlo

Gli automobilisti provenienti da Roma, diretti verso Bologna, potranno uscire a Incisa Reggello e seguire le indicazioni per la strada regionale 69 Val d’Arno con rientro in autostrada a Firenze Sud.

Per le lunghe percorrenze si consiglia l’uscita a Valdichiana, per poi imboccare il raccordo Siena-Bettolle in direzione Siena e la super strada Siena – Firenze con rientro in autostrada a Firenze Impruneta. Gli utenti provenienti da Bologna e diretti verso Roma dovranno guidare sui percorsi inversi.