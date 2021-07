Incidente sull’A2 a Nemoli, scontro tra due auto e un tir: due morti e 4 feriti all'intero di una galleria a pochi chilometri da Lauria Nord

Ancora un tragico incidente sulle autostrade italiane, stavolta sull’A2 a Nemoli, dove in uno scontro tra due auto e un tir ci sono stati due morti e 4 feriti. Un bilancio terribile, quello del sinistro, l’ennesimo in pochi giorni, avvenuto nella notte del 5 luglio lungo l’Autostrada A2 nel tratto lucano, in direzione di Potenza.

A morire sono state due persone, mentre altre quattro sono rimaste ferite. Tutto si è generato dallo schianto improvviso e tremendo fra due auto ed un grosso tir giusto in territorio del comune di Nemoli.

Incidente sull’A2 a Nemoli, salvi per miracolo due bambini, morti due adulti

I media locali danno una buona notizia in questo mare di dati funesti: per fortuna due bambini che viaggiavano sui rispettivi seggiolini in una delle auto coinvolte nel botto sarebbe rimasti miracolosamente illesi.

Ma cosa è accaduto di preciso? Pare che su quel tratto lucano una Fiat Panda e una Ford Cupra, per cause che sono al vaglio della Polizia stradale, sezione Autostrade, si siano scontrate con il mezzo pesante all’interno di una galleria. L’impatto sarebbe avvenuto in direzione sud, a pochi chilometri dall’uscita di Lauria Nord.

Incidente sull’A2 in una galleria all’altezza di Nemoli con due morti

Sui perché di quell’impatto è ancora buio fitto, mentre purtroppo sul fatto che lo stesso abbia fatto due vittime non ci sono dubbi di sorta.

Purtroppo negli scontri fre veicoli “convenzionali” e veicoli pesanti la possibilità che ci scappi il morto è costante perenne. A morire sono state due persone di origini pugliesi di 33 e 24 anni di cui non sono state ancore rese note le generalità. Assieme alle pattuglie degli agenti della Polizia stradale sul luogo del sinistro sono giunte due squadre dei Vigili del Fuoco, unità di soccorso ed ambulanze del 118 ed operatori dell’Anas che in un secondo momento hanno provveduto al ripristino della sede stradale.

Tragico incidente sull’A2 a Nemoli, morti i due occupanti di un’utilitaria

I due morti erano entrambi a bordo della Panda assieme a due dei quattro feriti totali, mentre i due bambini erano a bordo della Ford Cupra a bordo della quale viaggivano gli atri due feriti, i loro genitori. Mentre gli agenti effettuvano i rilievi le persone ferite sono state trasportate tutte, pare in condizioni non preoccupanti, all’ospedale più vicino, quello di Lagonegro.