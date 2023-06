Tragedia sull’A4. Poco prima delle 12:30 di oggi, 8 giugno 2023, un grave incidente tra due auto e due camion si è verificato nel tratto compreso tra Rho e Alluno. Il bilancio è di due morti e tre feriti.

Le vittime

Stando a quanto appreso dalle primissime indiscrezioni, sembra che si sia trattato di un tamponamento a catena, durante il quale uno dei due camion ha perso parte del suo carico di cisterne sull’asfalto. Scattato l’allarme, si sono precipitati sul posto i sanitari del 118 con tre ambulanze e un’automedica, insieme all’elisoccorso in codice rosso e ad altri sette mezzi dei vigili del fuoco. All’arrivo dei soccorsi, non c’era più niente da fare per due passeggeri di un’automobile. La donna cinquantenne alla guida dello stesso veicolo e il quarto passeggero, un uomo di cinquantacinque anni, sono stati trasportati in codice rosso e giallo negli ospedali di Monza e Legnano. Ferite di lieve entità per la conducente dell’altra vettura, illesi invece i due camionisti alla guida dei mezzi pesanti.

Chiuso il tratto autostradale

Per favorire le operazioni di soccorso e, quanto prima, il ripristino della regolare viabilità sul tratto autostradale interessato dall’incidente, l’autostrada tra Arluno e Rho in direzione Milano è stata chiusa al traffico.