Incidente sull’Asse Mediano, scontro tra auto: Diego muore a 33 anni

Un grave incidente avvenuto sull’Asse Mediano è costato la vita a Diego Piccolo: il 33enne lascia moglie e una figlia piccola.

Un grave incidente è avvenuto nella notte tra sabato 10 e domenica 11 luglio 2021 sull’Asse Mediano direzione Caivano. La vittima è un 33enne che si trovava alla guida di una Smart e si chiama Diego Piccolo.

Incidente sull’Asse Mediano, cosa è accaduto

A causa dell’incidente sarebbero state coinvolte almeno tre autovetture. Il conducente a bordo di un’Alfa Mito ha invece riportato un trauma cranico ed è stato necessario il ricovero in ospedale.

Incidente sull’Asse Mediano, il bilancio

Altre tre persone, rimaste contuse, si trovavano a bordo di una FIAT 500L: due di esse hanno 15 e 10 anni e sembrerebbero non aver riportare delle gravi ferite. La vittima dell’impatto era originaria di Marcanise e abitava a Macerata Campania, provincia di Caserta: lascia una moglie e la figlia piccola.

Incidente sull’Asse Mediano, coinvolte altre auto

L’incidente è avvenuto sulla Statale 87, ex Sannitica, all’altezza dello svincolo per Caivano. I carabinieri giunti sul posto hanno effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente. L’impatto frontale è avvenuto vicino Caivano. A scontrarsi sono state un’Alfa Mito e una Smart Four: l’impatto violento non ha lasciato scampo al 33enne morto sul colpo. Successivamente, invece, un altro mezzo avrebbe urtato le vetture.

