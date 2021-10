Incidente sull’autostrada A1, pulmino si ribalta: morto il conducente

Impatto mortale per un autista a bordo di un piccolo pulmino: ci sono anche cinque persone rimaste ferite durante l’incidente sulla A1.

Un grave incidente mortale è accaduto durante la giornata di giovedì 28 ottobre 2021 sull’autostrada A1 direzione Roma. L’episodio è accaduto poco prima delle ore 14.

Incidente mortale sull’autostrada A1

Il sinistro mortale è stato causato da un pulmino ribaltato nel tratto compreso tra lo svincolo per Orte e l’uscita di Magliano Sabina.

Secondo le informazioni raccolte, un pulmino si sarebbe ribaltato sull’autostrada a causa probabilmente dell’alta velocità.

Incidente mortale sull’autostrada A1: cosa è accaduto

Perdita del controllo del mezzo e conseguente incidente a causa del quale l’autista del mezzo ha perso la vita. Nel bilancio ci sono anche cinque persone ferite per il sinistro mortale. Nel frattempo il tratto stradale è stato momentaneamente chiuso per consentire l’arrivo dei soccorsi e la messa in sicurezza della carreggiata.

Le ambulanze giunte sul posto hanno immediatamente prestato le prime cure ai feriti, i vigili del fuoco li hanno invece estratti dalle lamiere.

Incidente mortale sull’autostrada A1, altri dettagli

Nel frattempo si sono formate code di oltre dieci chilometri direzione Roma. Il traffico in arrivo da Firenze è stato deviato invece lungo la Provinciale 315. Disagi notevoli per le autovetture in transito, necessario l’intervento del personale Anas e della polizia stradale per i rilievi del caso.