Il 53enne Alessandro Danelli, cantante di musica popolare nel gruppo Les Anarchistes, è morto in un incidente stradale avvenuto sull'Isola d'Elba.

Tragedia all’Isola d’Elba, dove nella serata di sabato 21 agosto in località Cala di Mola il cantante 53enne Alessandro Danelli ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto mentre era a bordo del suo scooter. Secondo le prime ricostruzioni Danelli – che proprio in questi giorni si trovava in vacanza sull’isola – sembrerebbe aver improvvisamente perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro un palo dell’illuminazione posto sulla strada che va verso Porto Azzurro.

Nonostante il tempestivo arrivo dei soccorso purtroppo non c’è stato nulla da fare e gli operatori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 53enne.

Incidente sull’Isola d’Elba, morto il cantante 53enne Alessandro Danelli

Sul luogo dell’incidente è infatti arrivata immediatamente un’ambulanza della Pubblica assistenza di Porto Azzurro, che però ha potuto soltanto constatare come l’uomo fosse praticamente morto sul colpo. Le prime persone a chiamare i soccorsi sono stati i conducenti dei veicoli che transitavano sulla medesima strada, diretti anch’essi verso Porto Azzurro.

Incidente sull’Isola d’Elba, morto 53enne: sul posto le forze dell’ordine

Nel frattempo gli uomini delle forze dell’ordine hanno temporaneamente chiuso al traffico la carreggiata per effettuare i rilievi del caso. Le testimonianze raccolte dagli agenti cercheranno di chiarire se sulla strada sia avvenuto qualcosa che ha contribuito a far perdere il controllo del mezzo al 53enne.

Dopo essere stata trasferita presso l’obitorio di Portoferraio, la salma di Alessandro Dainelli è stata lasciata a disposizione della famiglia, con la quale lascerà l’Elba lunedì per raggiungere Scorcetoli, frazione del comune di Filattiera, luogo di residenza della sorella.

Qui, nella chiesa di santa Maddalena, nella giornata di lunedì 22 agosto verrà celebrato il rito funebre che precederà la cremazione.

Incidente sull’Isola d’Elba, chi era Alessandro Danelli?

Originario di Seregno, in provincia di Monza e Brianza, ma residente ad Arezzo, Alessandro Danelli era molto conosciuto negli ambienti culturali della Toscana per la sua attività di cantante del gruppo di musica popolare Les Anarchistes, progetto musicale fondato nel 2001 a Carrara a cui hanno successivamente aderito musicisti della Toscana e della Liguria.

La famglia di origine di Danelli era infatti originaria di Pontremoli.