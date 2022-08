Incidente sulla A11, motociclisti uccisi da auto in corsia

Eleonora Franchi ed Emanuele Corucci, i due motociclisti travolti e uccisi da un auto sulla A11

Tragedia stradale sulla A11, vicino alla città di Montecatini, nella notte tra 7 e 8 agosto. L’incidente si è verificato più precisamente sulla strada tra Chietina Uzzanese e Altopascio in direzione del mare ed ha avuto come vittima una coppia di motociclisti.

I due fidanzati, di 45 anni Eleonora e di 47 il compagno Emanuele, viaggiano a bordo di una moto Harley Davidson ed erano, stando alle testimonianze, di ritorno da una serata passata in compagnia di amici. Stando alle prime indagini svolte dalle forze dell’ordine, Eleonora ed Emanuele sono stati prima tamponati ad alta velocità da una macchina, scivolati dalla moto, che è rimasta incastrata sotto il veicolo, e una volta rimasti in mezzo alla carreggiata travolti da una terza vettira in arrivo.

A causa delle ferite i due sono deceduti subito dopo l’impatto con l’asfalto rendendo inutile l’arrivo dei soccorsi sanitari, che hanno solo potuto accertare il decesso della coppia. Eleonora era nata a Pisa, mentre Emanuele era originario di Cecina, i due si frequentavano ormai da qualche anno, una storia iniziata dopo la fine delle loro precedenti relazioni. Entrambi lasciano, oltre ad amici e parenti, dei figli.