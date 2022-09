Una sola persona è morta nel terribile incidente sulla A12, si tratta di una bambina di 4 anni. I genitori e la sorella si sono salvati.

Una tragedia si è verificata oggi 1 settembre 2022. Sull’autostrada A12, tra Versilia e Massa, in Toscana, ha perso tragicamente la vita una bambina di 4 anni in seguito ad un incidente stradale. I familiari della vittima sembra che stiano bene.

Incidente sulla A12, auto si ribalta e prende fuoco: morta bambina di 4 anni

Nel bilancio complessivo di vittime e feriti abbiamo: un morto, la bimba di 4 anni, e tre feriti, padre, madre e sorella della vittima. I tre familiari sono stati trasportati in ospedale in codice giallo e le loro condizioni sono stabili. Anche la sorella della vittima è minorenne, ha 10 anni. La bimba di 4 anni, nell’incidente, è volata fuori dalla vettura ed è morta sul colpo.

Inutili i tentativi di rianimazione.

La dinamica dell’incidente

Sul posto, oltre all’ambulanza del 118, è giunto anche un elicottero per rendere più veloci i soccorsi. Presenti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per indagare sulla vicenda. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento ma sembra che la macchina su cui viaggiava la famiglia colpita dalla tragedia sia stata tamponata. Nello scontro con l’altra vettura, l’auto si è ribaltata ed ha preso fuoco.

Il sinistro si è verificato alle 10.30 circa.