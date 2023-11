Attimi di terrore sulla A12 Roma-Civitavecchia: a seguito di un terribile incidente, un turista americano è morto mentre altre otto persone sono rimaste ferite. Alcune di queste sono state ricoverate in ospedale in gravi condizioni.

Incidente sulla A12 Roma-Civitavecchia, un morto e diversi feriti

Il drammatico incidente avvenuto sulla A12 in direzione Roma è costato la vita a un uomo mentre altre otto persone sono rimaste gravemente ferite. Il sinistro ha avuto luogo nel momento in cui una bisarca ha violentemente impattato contro un furgone a bordo del quale si trovavano nove turisti. Pare che i turisti fossero da poco sbarcati a Civitavecchia da alcune navi da crociera.

Lo scontro si è consumato intorno alle ore 13:00 di lunedì 13 novembre, in corrispondenza del chilometro 55 della A12.

Soccorsi e forze dell’ordine

Sul posto, si sono subito recati i vigili del fuoco che hanno provveduto a estrarre i passeggeri dalle lamiere del furgone. I paramedici, arrivanti sulla A12 insieme agli uomini del 115 con cinque ambulanze e due elicotteri, hanno constato il decesso di un uomo mentre gli altri otto visitatori sono tutti risultati feriti. Cinque di questi, in particolare, sono stati trasportato in ospedale in codice rosso. Al momento, non è noto che i feriti in codice rosso siano in pericolo di vita.

Oltre ai sanitari del 118 e ai vigili del fuoco, il punto dell’autostrada in cui si è verificato lo schianto mortale è stato raggiunto anche dagli agenti della polizia stradale. I poliziotti hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso e stanno indagando al fine di ricostruire l’esatta dinamica della tragedia.