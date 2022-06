Incidente sulla A21, scontro tra auto e camion: morto automobilista 70enne

Un terribile incidente avvenuto oggi sull'autostrada A21 che collega Torino a Piacenza ha spezzato la vita di un automobilista di 70 anni

Durante la giornata di oggi, 1 giugno 2022, si è verificato un terribile incidente sull’autostrada A21, che ha coinvolto un camion e un’automobile. I due mezzi si sono scontrati in una dinamica che ancora è tutta da definire e ad avere la peggio è stato l’automobilista 70enne che ha perso la vita.

Auto contro camion, incidente sull’austostrada A21

L’incidente sull’autostrada A21 che collega Torino a Piacenza è avvenuto all’altezza del casello tra Asti Ovest e la barriera di Villanova d’Asti, al chilometro 14 in direzione di Torino. Ancora non è stata chiarita l’esatta dinamica dell’incidente, avvenuto oggi attorno alle ore 10 del mattino. Il camion e l’automobile si sono scontrati per motivi che ancora non sono stati chiariti e per il 70enne alla guida della macchina non c’è stato nulla da fare.

Sull’auto era presente anche la moglie dell’uomo che è stata estratta da alcuni soccorritori dal mezzo ed è ancora in stato di shock.

L’arrivo dei soccorsi e le code sul tratto autostradale

Subito dopo l’incidente i soccorsi sono arrivati sul posto, ma per il 70enne era ormai troppo tardi. I Vigili del Fuoco e i carabinieri hanno lavorato alacremente per fare tutti i rilievi del caso e determinare l’esatta dinamica dell’incidente.

Per questo motivo il tratto stradale è stato temporaneamente chiuso, creando traffico e lunghe code.