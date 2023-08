Ha riaperto dopo alcune ore il tratto di autostrada A5 tra Verrès e Pont-Saint-Martin che era stato chiuso a seguito di un drammatico incidente. Il sinistro ha causato il ferimento di due persone.

Incidente sulla A5, autostrada riapre dopo ore

Intorno alle ore 16:00 di martedì 8 agosto, un drammatico incidente stradale ha avuto luogo sulla A5, in corrispondenza del Forte di Bard.

A seguito del sinistro, l’autostrada in direzione Troino è rimasta chiusa al transito per più di un’ora tra i caselli di Verrès e Pont-Saint-Martin. La chiusura è stata disposta al fine di consentire alle forze dell’ordine di mettere in sicurezza l’area e garantire l’atterraggio di un elisoccorso.

Prima che il tratto autostradale riaprisse nel tardo pomeriggio, sul posto si era formata una coda lunga circa 10 chilometri.

Due feriti

Sulla base delle informazioni sinora diffuse, nell’incidente, è rimasto ferito un uomo di 75 anni che è stato trasportato tramite elisoccorso all’ospedale regionale. Ferita, poi, anche una donna di 64 anni. Al momento, non sono note le condizioni di salute delle due vittime.

In considerazione delle prime ricostruzioni effettuate, pare che l’anziano conducente abbia improvvisamente perso il controllo del suo veicolo, finendo fuori strada.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, si sono prontamente recati anche gli uomini della polizia stradale, i tecnici del Soccorso alpino e i vigili del fuoco.