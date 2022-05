Incidente sulla A55, tir sfonda il guard rail e invade la carreggiata opposta: due feriti

Un brutto incidente sulla A55 del Piemonte con un tir che sfonda il guard rail e invade la carreggiata opposta: due feriti di cui uno in codice rosso

Brutto incidente in Piemonte sulla A55, con un tir che ha sfondato il guard rail ed ha invaso la carreggiata opposta: i media spiegano che ci sono stati due feriti. Il sinistro è avvenuto nelle prime ore del mattino di oggi, 26 maggio, vicino allo svincolo della frazione di Rivoli a Bruere, lungo quella che è comunemente detta la “Tangenziale di Torino”.

Ad avere l’incidente è stato un camion frigo francese adibito al trasporto di carne e che stava viaggiando in direzione nord, verso Milano-Aosta.

Tir francese sfonda il guard rail

Ad un certo punto e per cause che sono state al vaglio della polizia stradale, sottosezione Autostrade, il grosso camion è uscito di strada in territorio di Rivoli sfondando il guardrail e invadendo la carreggiata opposta, quella che conduce verso l’autostrada Torino-Frejus.

Non ci sono stati per fortuna altri veicoli coinvolti, tuttavia i due conducenti che si alternavano alla guida del grosso mezzo sono rimasti feriti, uno in modo grave e con triage da codice rosso e l’altro in modo marcatamente più lieve.

Autostrada chiusa per due ore

I media informano che il tratto autostradale teatro del sinistro è rimasto chiuso fino alle 8.00 del mattino in entrambe le direzioni. Solo in un secondo momento è stata riaperta al traffico la corsia nord.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari, gli agenti della polizia stradale di Torino-Settimo, con loro anche una squadra dei vigili del fuoco e gli ausiliari dell’Ativa.