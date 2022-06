Incidente sulla A7, suv in contromano si scontra con due auto: il bilancio è di due morti e tre feriti

Due morti e tre feriti: è questo il bilancio dell'incidente avvenuto lungo la A7 dove un veicolo si è scontrato con due auto mentre era in contromano.

Un drammatico incidente stradale è avvenuto lungo la A7 Milano-Genova nel pomeriggio di domenica 26 giugno. Un auto che stava percorrendo il tratto in contromano, si è schiantato con altri due veicoli all’altezza dei caselli Cairoli e Casei Gerola in direzione Milano.

Stando a quanto appreso, la situazione sarebbe apparsa fin da subito disperata. Il bilancio è di due vittime e tre feriti.

Incidente A7, il SUV ha percorso il tratto in contromano per diversi chilometri

Sul luogo dove si è consumata la tragedia, avvenuta intorno alle 15 secondo l’AREU della Lombardia, sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale. Stando a quanto emerge dai rilievi di rito effettuati, il veicolo prima di schiantarsi avrebbe percorso svariati chilometri sul tratto autostradale.

Diversi i disagi alla circolazione.

Al fine di permettere lo svolgimento delle operazioni di soccorso, il tratto stradale interessato è stato chiuso. In particolare verso Genova si sarebbero formate code della lunghezza di 2 km.

Le vittime e l’arrivo dei soccorsi

Oltre agli uomini della Polstrada, sono giunti gli operatori sanitari con tre ambulanze, l’elisoccorso e l’automedica.

A nulla sarebbero serviti gli sforzi per le due vittime, il conducente del suv in contromano e una donna alla guida di un secondo veicolo. Gli altri feriti invece sono un bambino di appena 4 anni, un uomo di 35 anni e una donna di 34 anni. L’uomo è stato trasportato d’urgenza via elisoccorso al San Raffaele di Milano. Non sarebbero invece in pericolo di vita le altre due persone.