Incidente sulla A8, si ribaltano e restano incastrati: liberati dai pompieri

Nei pressi dell'uscita di Legano il dramma: due amici si ribaltano con la loro vettura e restano incastrati tra le lamiere: liberati dai pompieri

Un brutto incidente stradale si è verificato nella notte fra il 10 e l’11 aprile sulla A8, con due amici che si ribaltano e restano incastrati. Secondo quanto riferito dai media territoriali i due occupanti del veicolo che ha subito l’incidente sono stati liberati dai pompieri accorsi immediatamente assieme alle unità si soccorso e a quelle delle forze dell’ordine.

Il terribile sinistro si è verificato sull’Autostrada dei Laghi, per la precisione lungo il tratto tra il bivio A8-A9 e nei pressi dell’uscita di Legnano.

Si ribaltano e restano incastrati

Incerta la dinamica che è al vaglio della Polizia stradale. Pare comunque che un veicolo si sia ribaltato per cause da accertare e che verranno chiarite dai rilievi degli operanti sul posto. Tutto è successo poco dopo le 4, mentre il veicolo viaggiava in direzione Varese.

Sul posto sono arrivare a razzo un’ambulanza ed un’automedica, oltre ai vigili del fuoco e alla Polizia stradale.

Il lavoro provvidenziale degli uomini del 115

Gli uomini del 115 hanno provveduto a liberare dalle lamiere i due occupanti del veicolo, due amici di 42 anni che pare nel ribaltamento siano rimasti gravemente feriti. Dopo essere stati liberati dai vigili del fuoco i due sono stati affidati ai sanitari e condotti all’ospedale di Legnano.

Secondo le ultime notizie non risulterebbero in pericolo di vita. Sempre i media spiegano che la Polizia stradale ha rallentato la circolazione sull’Autolaghi in direzione Varese.