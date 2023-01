Incidente sulla linea Milano-Lodi: persona travolta da un treno. Non nota l'identità della vittima

Ancora una vita si è spezzata lungo i binari.

Questa volta è avvenuto sulla linea ferroviaria Milano-Lodi dove un uomo è stato travolto e ucciso da un treno. Non sarebbe per il momento chiara la dinamica della vicenda, così come non si conosce l’identità della vittima. Ad ogni modo stando a quanto si apprende, il dramma si sarebbe consumato poco dopo le 23 di sabato 14 gennaio all’altezza tra le stazioni di San Donato e Borgo Lombardo.

Incidente, sulla linea ferroviaria Milano-Lodi: si cerca l’identità della vittima

Sul posto sono intervenuti in modo tempestivo gli operatori sanitari del 118 e la polizia ferroviaria. Purtroppo per la vittima che al momento dei ritrovamento era privo di documenti non ci sarebbe stato nulla da fare se non dichiarare il decesso. Da chiarire inoltre se possa essersi trattato di un incidente o se invece sia stato un gesto volontario.

L’intervento delle forze dell’ordine

Nel frattempo al fine di fare chiarezza sul quadro dell’incidente si sono messe in moto le forze dell’ordine. La Polizia ferroviaria con il coordinamento della Procura di Milano sta seguendo le indagini anche per identificare in questa fase il nome della vittima. In virtù di ciò la Polizia starebbe svolgendo ricerche sui familiari attraverso denunce di scomparsa già sporte.