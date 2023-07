Lo stridio delle gomme sull’asfalto, poi il boato generato dallo schianto frontale tra due auto: il drammatico incidente avvenuto sulla provinciale Matino-Taviano ha causato il ferimento di un uomo di 55 anni. Nessuna vittima, invece, è stata accertata.

Incidente sulla Matino-Taviano, ferito un uomo di 55 anni

Il sinistro stradale ha avuto luogo intorno alle 21:30 di sabato 22 luglio sulla Strada Provinciale 262 Taviano-Matino. Nello scontro, sono rimaste coinvolte due automobili che hanno impattato l’una contro l’altra frontalmente. Una delle vetture coinvolte nell’incidente, a seguito del violento contatto, è uscita fuori strada e si è ribaltata.

Fortunatamente, il conducente del veicolo è riuscito a liberarsi e uscire dal mezzo prima dell’arrivo dei soccorsi sul posto. Il guidatore è stato identificato come un uomo di 55 anni residente a Matino.

L’intervento dei sanitari e delle forze dell’ordine

La Strada Provinciale 262 è stata prontamente raggiunta dai vigili del fuoco, arrivati insieme a una squadra del distaccamento di Gallipoli, dai carabinieri e dai sanitari del 118.

Giunti sul posto, tuttavia, i vigili del fuoco non sono dovuti intervenire per estrarre il conducente dall’abitacolo dell’auto che si era ribaltata in quanto l’uomo è stato trovato già fuori dalla sua Fiat 600. Hanno, di conseguenza, provveduto a mettere in sicurezza i veicoli coinvolti nel sinistro e a sgomberare la sede stradale.

Il 55enne, intanto, è stato soccorso dai paramedici e, a quanto si apprende, le sue condizioni di salute non sarebbero gravi.