Incidente sulla metro B a Roma: passeggero travolto e ucciso dal treno sui binari

Terribile incidente sulla metro B a Roma, nella stazione di Circo Massimo. Un passeggero è stato travolto e ucciso dal treno sui binari. Sono state attivate le navette bus sostitutive.

Si tratta di un uomo di trent'anni, di cui non si conosce l'identità. L'ipotesi è che si sia trattato di suicidio, probabilmente si è lanciato sotto il treno in transito. Tutto è accaduto nella mattinata di oggi, 1 dicembre, verso le 8. La circolazione, come informa Atac, è stata temporaneamente interrotta nella tratta compresa tra Castro Pretorio e Basilica San Paolo in entrambe le direzioni.

Sono state attivate le navette bus sostitutive tra Piramide e Castro Pretorio. Il servizio della metro A risulta regolare.

Incidente sulla metro B a Roma: la dinamica

Per il momento è ancora presto per ricostruire con precisione la dinamica della vicenda. I soccorritori sono intervenuti per una persona sui binari nella stazione Circo Massimo di Roma. Le operazioni hanno impegnato il personale sanitario, i pompieri, le forze dell’ordine e i tecnici Atac.

I vigili del fuoco hanno lavorato per riuscire a recuperare la persona sui binari e consegnarla ai paramedici che sono arrivati con l’ambulanza. Purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Presenti anche gli agenti della Polizia di Stato e della Scientifica per i rilievi.

Incidente sulla metro B a Roma: evacuate le stazioni

Atac ha evacuato i treni nelle stazioni lungo la metro B e B1 nella tratta interrotta.

Lo ha raccontato un passeggero con una segnalazione a Fanpage.it. Le porte dei convogli sono state aperte e i passeggeri sono stati fatti scendere. Ci sono stati diversi disagi per gli spostamenti. I passeggeri sono usciti dalle stazioni e si sono creati diversi assembramenti.