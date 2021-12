Incidente sulla Modica-Pozzallo, scontro tra due tir e un furgone: morto un 44enne

Incidente mortale sulla SS 194 Modica -Pozzallo, in provincia di Ragusa, dove due tir e un furgoncino si sarebbero scontrati frontalmente. C'è una vittima.

Continua ad aumentare il drammatico numero degli incidenti mortali sulle strade italiane. Un violento scontro frontale avvenuto giovedì 23 dicembre sulla SS Modica-Pozzallo ha causato una vittima. Si tratta di un uomo di 44 anni.

Incidente stradale sulla Modica-Pozzallo

Il tragico incidente avvenuto in provincia di Ragusa ha causato una vittima e il bilancio riporta 4 feriti, tra i quali uno versa in gravissime condizioni.

La vittima è l’autista di uno dei due tir coinvolti nell’impatto. Dopo aver estratto i corpi dalle lamiere, il 44enne alla guida del camion che trasportava merci destinate ai supermercati è apparso subito in gravi condizioni.

Immediato il trasporto d’urgenza presso il pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore di Modica. L’uomo avrebbe riportato fratture multiple agli arti inferiori, trauma cranico e addominale. Coinvolto anche l’altro conducente del tir: si tratta di un 38enne di Biancavilla, che ha riportato fratture e trauma cranico.

Incidente stradale sulla Modica-Pozzallo: la dinamica

Da una prima ricostruzione dei fatti, pare che un tir si sia scontrato frontalmente con un furgoncino proveniente dal senso di marcia opposto, a bordo del quale viaggiavano due persone, rimaste entrambe ferite e per le quali è stato necessario il ricovero.

Agli agenti spetta il compito di fare luce sulla dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

Incidente stradale sulla Modica-Pozzallo: i soccorsi

Per mettere in sicurezza l’area in seguito al violento impatto, sul posto è intervenuta la polizia che ha chiuso al traffico la strada.

Immediato anche l’intervento dei soccorritori, che hanno fatto il possibile per salvare il 44enne e hanno aiutato i feriti.