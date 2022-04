Incidente sulla Palermo-Catania, morta una 25enne di Termini Imerese

Alle 4 del mattino ed all’altezza dello svincolo di Altavilla Milicia l'incidente notturno sulla Palermo-Catania, morta una 25enne di Termini Imerese

Un terribile incidente stradale è avvenuto nella notte fra il 23 ed il 24 aprile sulla Palermo-Catania, nel sinistro è morta una 25enne di Termini Imerese. I media locali spiegano che la giovane Noemi Ficara ha perso la vita dopo che la sua auto si è schiantata contro il guardrail della A19 intorno alle 4 del mattino.

L’incidente si sarebbe verificato per cause che sono ancora al vaglio della polizia intervenuta a razzo sul posto assieme ai mezzi di soccorso.

Incidente sulla Palermo-Catania, morta Noemi

Pare comunque che la Toyota Yaris alla cui guida era Noemi abbia perso aderenza all’altezza dello svincolo di Altavilla Milicia e che l’auto, dopo una sbandata, abbia centrato il guard rail. Sempre i media informano del fatto che assieme a Noemi in auto c’era un’altra ragazza, risultata essere una sua cugina 18enne.

I soccorritori hanno immediatamente raggiunto l’area dello schianto, ma purtroppo quando polizia 118 e Vigili del Fuoco hanno raggiunto Noemi per lei non c’era più nulla da fare.

La cugina della vittima portata in ospedale

La 18enne è stata invece trasportata di gran carriera al Policlinico, a Palermo, e ha riportato ferite ma non è in pericolo di vita. La notizia della morte di Noemi ha avuto una vastissima eco social, dove i messaggi di dolore e cordoglio si sono contati e decine in pochi minuti.