In seguito a un drammatico incidente sulla pista da sci, un ragazzo di appena 18 anni è morto, dopo essersi schiantato contro un albero.

Un giovane di soli 18 anni ha tragicamente perso la vita in occasione di un incidente sugli sci, avvenuto mentre si trovava sui monti del Trentino.

Incidente sulla pista da sci in Trentino, morto un ragazzo di 18 anni

Un drammatico incidente si è consumato in Trentino, dove un ragazzo di 18 anni originario di Menaggio è deceduto mentre stava sciando sulle piste di Folgarida.

In questo contesto, infatti, la vittima stava scendendo lungo la “Provetti”, una nota pista nera, quando si è improvvisamente schiantata contro un albero, perdendo la vita.

Al momento, gli agenti della polizia della questura di Trento stanno tentando di determinare la dinamica dell’incidente e di comprendere cosa abbia portato il giovane, identificato come Nicolò Mainoni, a perdere il controllo degli sci.

In seguito all’impatto contro l’albero, sul posto è giunto un elicottero che ha trasportato il 18enne, in condizioni gravissime, presso l’ospedale Santa Chiara di Trento.

L’adolescente, tuttavia, è morto poco dopo essere stato ricoverato.

Il cordoglio del sindaco di Loveno e dell’Istituto Vanoni

La notizia relativa alla prematura e sconvolgente scomparsa di Nicolò Mainoni è stata diramata nel pomeriggio di mercoledì 9 febbraio e ha devastato non solo i genitori e il fratello della vittima ma anche l’intera comunità di Loveno, località presso la quale il giovane viveva. Attoniti, poi, gli amici e i compagni di classe del 18enne che frequentava l’ultimo anno all’Istituto Vanoni, indirizzo Finanza e Marketing.

La vicenda è stata commentata dal sindaco di Loveno, Michele Spaggiari, che ha dichiarato: “La famiglia è conosciuta e apprezzata in paese. È una tragedia che lascia senza parole”.

L’insegnante di educazione motoria di Nicolò Mainoni, Miriam Barbieri, invece, dopo aver appreso della scomparsa dell’allievo, ha affermato: “Siamo sconvolti. Ci siamo ritrovati spontaneamente con i compagni, non riusciamo a credere a quello che è accaduto. Nicolò era uno sportivo, ha praticato ciclismo e basket ed era uno sciatore esperto ma anche con la testa sulle spalle.

Non riusciamo a capacitarci e a capire come possa essere finito contro un albero. A scuola era uno dei migliori della classe e siamo ancora troppo scossi anche per parlare. Non riusciamo a realizzare quanto accaduto”.