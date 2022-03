Incidente sulla pista di motocross: ragazzo di 28 anni in gravi condizioni

Un ragazzo di 28 anni è rimasto ferito in un incidente verificatosi presso la pista di motocross di Ceriano Laghetto: si trova ricoverato in ospedale.

Paura all’impianto sportivo di motocross di Ceriano Laghetto, dove nel pomeriggio di domenica 27 marzo 2022 si è verificato un incidente stradale in cui è rimasto gravemente ferito un ragazzo di 28 anni. Trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza, si trova ricoverato in condizioni critiche.

Incidente sulla pista di motocross

I fatti hanno avuto luogo intorno alle 13:30 presso la pista di via Laghetto. Secondo quanto ricostruito, il giovane stava effettuando un salto con la moto quando è caduto e si è schiantato rovinosamente al suolo. Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto dopo l’allarme, hanno stabilizzato il ragazzo per poi trasferirlo in codice rosso nella struttura sanitaria monzese. Dall’Areu hanno riferito che il motociclista ha riportato un trauma addominale.

Un ferito anche a Bellinzago

Caso analogo anche presso la pista di motocross di Bellinzago Novarese dove, il giorno prima, era rimasto ferito un uomo di 37 anni. Caduto al suolo mentre era in sella alla sua moto, il personale del 118 era giunto in suo soccorso per poi trasportarlo all’ospedale Maggiore di Novara: inizialmente si era ipotizzato un codice rosso ma poi all’uomo sono state riscontrate ferite da codice giallo.