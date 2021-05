Incidente sulla Pontina a Pomezia, atterra l’elisoccorso: feriti e traffico in tilt

Almeno una persona è rimasta ferita in un incidente sulla Pontina all'altezza di Pomezia: chiusa la strada per l'atterraggio dell'elisoccorso.

Paura sulla via Pontina, dove nella mattinata di sabato 15 maggio 2021 si è verificato un grave incidente stradale che avrebbe coinvolto due auto. Il traffico è rimasto bloccato per diverso tempo per consentire l’atterraggio dell’elisoccorso.

Incidente sulla Pontina a Pomezia

L’episodio ha avuto luogo intorno alle 7 all’altezza di Pomezia in direzione di Aprilia e Latina. Ancora non sono chiare le dinamiche del sinistro ma secondo le prime ricostruzioni due auto si sarebbero scontrate. In un primo momento si pensava che i veicoli coinvolti fossero tre, ma gli accertamenti sul posto hanno confermato che sono state due vetture a rimanere vittime dello scontro.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto con ambulanze ed elisoccorso, hanno prestato le prime cure ai feriti.

Per il momento non è noto né quanti siano né in che condizioni versino, ma non è escluso che qualcuno sia grave dato l’arrivo dell’eliambulanza.

Incidente sulla Pontina a Pomezia: indagini in corso

Mentre erano in corso i soccorsi, sono giunti sul posto anche i Vigili del Fuoco e gli agenti di Polizia. Come reso noto dal servizio Astral Infomobilità, costoro hanno temporaneamente chiuso al traffico entrambe le corsie per consentire l’intervento in sicurezza e l’atterraggio dell’elicottero, il che ha causato la formazione di chilometri di coda.

Dopo le 9 l’arteria è stata riaperta e il traffico ha ripreso a defluire.

Gli agenti hanno provveduto ad effettuare i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’incidente e a stabilire eventuali responsabilità.

Incidente sulla Pontina a Pomezia: l’ennesimo in pochi giorni

Quello avvenuto sabato 15 maggio è l’ennesimo incidente sulla Pontina in pochi giorni. Nella sola mattinata di giovedì 6 maggio ne sono stati registrati addirittura tre, che hanno inevitabilmente causato la congestione della circolazione verso la Capitale e creato numerosi disagi.

Il primo sinistro era avvenuto intorno alle 6 nel territorio del Comune di Aprilia, all’altezza di via Mascagni, e aveva coinvolto tre veicoli. Da quanto si è appreso fortunatamente non è rimasto ferito nessuno. Sempre tre i veicoli coinvolti anche nel secondo incidente, avvenuto anch’esso ad Aprilia all’altezza di via Guardapasso, con code registrate di 7 chilometri con transito consentito in una sola corsia. Il terzo sinistro era invece avvenuto dopo le ore 8 nel tratto della Pontina compreso tra Pomezia e via Monte d’Oro.