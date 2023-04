Incidente sulla Pontina: uomo travolto e ucciso

Incidente mortale sulla Pontina, all’altezza del chilometro 75: un uomo di 91 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da un furgoncino.

91enne travolto e ucciso sulla strada Pontina

Tragico incidente nella mattinata di oggi, martedì 11 aprile, sulla Pontina, che attraversa il territorio del comune di Latina. Stando alle prime informazioni a disposizione, un anziano di 91 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un furgoncino.

Il sinistro si è verificato all’altezza del chilometro 75, nei pressi di Borgo Isonzo, in direzione Roma. Da una primissima ricostruzione sembrerebbe che la vittima classe 1932 fosse intenta ad attraversare la strada, quando è stata travolta e uccisa dal mezzo, guidato sempre da un uomo. L’impatto è stato fatale.

L’intervento dei soccorsi e i rilievi

Vani si sono rivelati i soccorsi prestati dai sanitari del 118: purtroppo per il pedone non c’è stato nulla da fare, se non constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Latina per i rilievi del caso. Sempre a loro spetta il compito di ricostruire l’esatta dinamica del drammatico incidente.

Per consentire le operazioni sul posto, la Pontina è stata temporaneamente chiusa al traffico, con le squadre Anas intervenute per gestire la viabilità.