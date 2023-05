Incidente sulla Provinciale 25: traffico e code per un chilometro

Code fino a un chilometro per l’incidente avvenuto sulla Provinciale 25, all’altezza di Lonato: la causa è lo scontro tra due auto. Nessuna vittima.

Incidente sulla Provinciale 25: un chilometro di coda e rallentamenti

Code e rallentamenti per oltre un chilometro lungo la Provinciale 25, la strada che collega Lonato del Garda a Padenghe. La causa? Un incidente stradale avvenuto all’altezza della località Feniletto di Lonato, nella mattinata di oggi, intorno alle ore 07:30.

Si è trattato di uno schianto che ha coinvolto due auto, successo in prossimità dello svincolo per la tangenziale Desenzano-Rezzato – la Sp11. Due le persone coinvolte, una ragazza di 24 anni e un uomo di 53 anni, conducenti dei due veicoli. Nessuno dei due, fortunatamente, ha riportato conseguenze serie e non sono in gravi condizioni.

L’arrivo dei soccorsi e le condizioni del traffico

Per gli interventi di soccorso sono state inviate sul posto un’ambulanza della Croce Rossa e una pattuglia della Polizia Stradale. Nessuna operazione di intervento urgente è stata necessaria.

Molto più gravi, come detto, le ripercussioni sul traffico, per via dell’orario di punta: si segnalano disagi alla circolazione a oltre un’ora dall’incidente.