Incidente sulla Ss626, morta la donna di 73 anni: il marito ancora in osservazione

Un donna di 73 anni di Barrafranca, nell’Ennese, è morta questa mattina, 6 settembre, a causa delle ferite riportate in un incidente avvenuto ieri pomeriggio sulla Ss626. Per Francesca Catalano, questo il nome della vittima, non c’è stato nulla da fare anche dopo il tempestivo trasferimento in ospedale.

Nell’incidente è rimasto ferito anche il marito della donna, un uomo di 75 anni, anch’esso trasportato nel nosocomio Sant’Elia di Caltanissetta. È sotto osservazione, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Per quanto riguarda la dinamica dell’incidente avvenuto sulla Ss626, i due coniugi vaggiavano a bordo della loro Opel Speedster quando, per ragioni ancora in corso di accertamento, la macchina si sarebbe schiantata a grade velocità contro il guardrail diventando un vera e propria carambola.

Sul posto immediato è stato l’intervento degli operatori del 118 che si sono avvalsi anche della collaborazione dei Vigili del Fuoco per riuscire ad estrare il corpo della donna dall lamiere del mezzo.

Sarà ora compito delle forze dell’ordine riuscire a ricostruire la dinamica del sinistro stradale ed andare così ad accertare eventuali responsabità.