Una ragazza di 21 anni è morta a a causa di un incidente stradale avvenuto sulla Statale bis 117 a Enna.

Un grave incidente è accaduto sulla Statale 117 bis in provincia di Enna. La vittima si chiamava 21 anni ed era originaria di Vittoria (Ragusa). La giovane è venuta a mancare a causa dell’impatto avvenuto nella giornata di mercoledì 25 agosto 2021.

Incidente sulla Statale 117 bis a Enna

La ragazza 21enne stava studiando Medicina e voleva intraprendere la carriera all’interno delle strutture sanitarie. Lascia il padre Alessandro, la mamma Gabriella e gli altri parenti. La salma della giovane è stata restituita alla famiglia dopo lo schianto mortale avvenuto sulla Statale 117 bis a Enna. Il sinistro ha coinvolto un minivan Fiat Ducato di nove posti e una Fiat Idea a bordo della quale viaggiava la vittima.

Incidente sulla Statale 117 bis a Enna, i dettagli

Previsto per venerdì 27 agosto 2021 la salma che partirà, secondo fonti locali, dal corso Vittorio Emanuele: i funerali si terranno presso la basilica Maria SS. Annunziata nel pieno rispetto delle norme previste ai tempi del Covid-19.

Incidente sulla Statale 117 bis a Enna, altre novità

Sul luogo dell’incidente è giunto un elicottero che ha trasferito uno dei feriti presso l’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

Il bilancio dei feriti è di nove persone coinvolte nel sinistro avvenuto sulla Statale 117 bis “Centrale Sicula” presso la contrada Salinella. Otto dei nove feriti sono stati trasferiti presso l’ospedale Umberto I di Enna. Non si conoscono ancora le cause dell’incidente. Sul luogo è arrivato il personale sanitario, l’Anas, polizia e carabinieri per i rilievi del caso.