Incidente sulla Statale 126: morta una ragazza di 25 anni, 5 feriti in codice rosso

Questa mattina, 8 agosto, è avvenuto un terribile incidente sulla Statale 126. Una ragazza di 25 anni è morta e 5 persone sono state portate in ospedale in codice rosso. Uno schianto mortale, le cui cause sono da accertare.

Incidente sulla Statale 126: una vittima e cinque feriti

Questa mattina, domenica 8 agosto 2021, c’è stato un incidente mortale lungo la Statale 126 “Sud Occidentale Sarda“. Uno schianto davvero violentissimo, le cui cause sono ancora da accertare con tutti i rilievi del caso. L’incidente è avvenuto nel territorio comunale di Guspini. Lo scontro ha coinvolto due autovetture, un Fiat Doblò e una Opel Corsa. Non è ancora chiaro come sia potuto accadere, ma l’impatto è stato davvero molto violento.

Il bilancio è di una vittima e cinque feriti, che sono stati tutti trasportati in codice rosso all’ospedale.

Incidente sulla Statale 126: morta una ragazza di 25 anni

Nell’incidente ha perso la vita una ragazza di 25 anni. Le altre persone coinvolte sono state tutte trasportate all’ospedale in codice rosso. Tra i feriti la più grave è stata portata via in elisoccorso, al Brotzu. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118, il personale di Anas, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri della Stazione di Pabillonis e i colleghi del Radiomobile della Compagnia di Villacidro.

Gli agenti stanno cercando di capire quali sono le dinamiche di questo terribile incidente, che ha portato alla morte una ragazza di 25 anni. Le altre persone coinvolte sono state tutte ferite gravemente, ma non si conoscono ulteriori dettagli sulle loro condizioni.

Incidente sulla Statale 126: traffico rallentato

Purtroppo la ragazza di 25 anni è morta nello scontro, che è stato davvero molto violento. Per lei non c’è stato nulla da fare, i soccorritori non hanno potuto fare nulla, se non constatarne il decesso.

Le altre persone coinvolte nell’incidente sono state trasportate in codice rosso all’ospedale, una di queste in elicottero a causa della gravità delle ferite riportate. Le dinamiche del terribile incidente devono ancora essere chiarite, soprattutto perché lo schianto è stato davvero molto violento e non è chiaro come sia potuto accadere. Il traffico si è rallentato al chilometro 103,000 della Statale, per permettere ai soccorsi di raggiungere il luogo dell’incidente. Hanno istituito anche il senso unico alternato.