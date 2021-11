Incidente sulla statale che collega Gallipoli a Leuca: un morto e un ferito grave. Da chiarire la dinamica dello scontro

È di un morto e un ferito in gravi condizioni il bilancio dello schianto avvenuto lungo la statale che collega Gallipoli a Leuca. Chiuso il tratto di strada dove è avvenuto lo scontro.

Incidente tra auto e camion: un morto

Tragico incidente tra un’automobile e un camion lungo la statale 274 in Puglia.

Lo scontro, avvenuto la mattina del 13 novembre, ha coinvolto una Ford Fiesta e un camion agricolo che viaggiavano in direzioni opposte. Lo schianto è avvenuto all’altezza dello svincolo per Felline, in un tratto di strada privo di divisorio. Ancora da chiarire le cause delle scontro tra i due mezzi sulla strada che collega Gallipoli a Santa Maria di Leuca.

Il bilancio dell’incidente: un morto e un ferito grave

Il bilancio dell’incidente, avvenuto intorno alle 10:30, è di un morto e un ferito grave. Ad avere la peggio è stato il sessantenne alla guida dell’auto, che è morto sul colpo. I medici e i vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno estratto il corpo dalle lamiere e ne hanno constato il decesso. Il conducente del camion è rimasto ferito in modo grave ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Lecce.

Morto sessantenne nell’incidente sulla ss 274: chiuso il tratto di strada

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dello scontro. Proprio per questo l’Anas ha disposto temporaneamente la chiusura della strada statale 274 “Salentina Meridionale” in entrambe le direzioni. Il tratto di strada chiuso al traffico è quello tra il km 12.4 (Svincolo Melissano – Racale) e il km 14 (Svincolo Melissano – Felline).